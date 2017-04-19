Серж Горелый и Жилберту Силва — на открытии билетного центра FIFA. Фоторепортаж

19 апреля в Москве состоялось открытие главного билетного центра FIFA. На мероприятии был продемонстрирован дизайн билетов на матчи Кубка конфедераций, которые можно приобрести по адресу: улица Житная, дом 4. Кроме того, аналогичные центры FIFA начали свою работу в Санкт-Петербурге и Сочи, о дате открытия касс в Казани будет известно позднее.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с открытия главного билетного центра FIFA, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.