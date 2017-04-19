Липпи: Месси играет на том же уровне, а его партнёры по «Барселоне» сдали

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не виноват в последних неудачах команды. В частности, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сине-гранатовые проиграли «Ювентусу» со счётом 0:3.
«Сдал ли Месси? Каждый раз, когда я смотрю результаты „Барселоны“, то вижу голы и результативные передачи Лионеля. Не думаю, что он сдал. Скорее, сдали остальные футболисты „Барселоны“. В глаза больше бросаются проблемы в обороне, а это передаётся всей команде», — приводит слова Липпи Football Italia со ссылкой на Premium Sport.