Начало ответного матча «Монако» — «Боруссия» Д отложено на 5 минут

Начало ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» — «Боруссия» Д отложено на пять минут. Автобус немецкого клуба был задержан полицией без объяснения причин на 20 минут, из-за чего начало матча состоится не в 21:45 мск, как было запланировано ранее, а на пять минут позже, информирует пресс-служба «Боруссии».
Перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) в Дортмунде произошли взрывы около автобуса «Боруссии». После этого игру перенесли на день позже, 12 апреля. В результате взрыва пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и обнаружено инородное тело в запястье.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Боруссия» Д. Начало — в 21:45 мск.