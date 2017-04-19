Маротта: «Ювентус» отлично защищается, но не собирается сидеть у своих ворот

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля. В первой игре «Ювентус» победил со счётом 3:0.
«Нужен высокий уровень концентрации, большое уважение к сопернику и полное отсутствие страха. Это наша самая важная игра в сезоне: очень сильный соперник, чужой стадион. Но мы осознаём свою силу. Думаю, что сегодня будет важен атакующий настрой команды. Мы отлично защищаемся, но не собираемся сидеть у своих ворот, потому что такой подход может создать „Ювентусу“ проблемы.
Главная сила «Барселоны» — атака, она позволяет «Барсе» сохранять шансы на успех даже после разгрома, как было в матчах с «ПСЖ», — сказал Маротта в эфире Mediaset Premium.