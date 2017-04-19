Оляс: условная дисквалификация «Лиона» и «Бешикташа» — верное решение

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал решение УЕФА наказать его клуб и «Бешикташ» условным отстранением от еврокубков на один сезон в связи с беспорядками болельщиков. Оба клуба будут также вынуждены заплатить штраф в размере € 100 тыс.
«Думаю, было принято справедливое решение, относимся к нему с уважением. Безусловно, были перегибы, и за это должна быть ответственность. Мы более внимательно изучим вердикт и после этого определимся с тем, будем ли подавать апелляцию. Но на первый взгляд кажется, что в УЕФА разобрались верно. Наш клуб был организатором матча, и это на нас налагает определённую ответственность. Возможно, мы были слишком наивными и зря согласились повысить гостевую квоту билетов. Кроме того, на мой взгляд, на стадионе были люди, которые пришли в статусе фанатов „Лиона“, но не имели никакого отношения к нашему клубу», — приводит слова Оляса L'Equipe.