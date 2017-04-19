Месси догнал Пуйоля, выйдя на 3-е место по количеству матчей в ЛЧ за «Барселону»

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который проходит в эти минуты на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стал 115-й игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси в турнире.
29-летний Месси вышел на третье место по количеству матчей в Лиге чемпионов за «Барселону», догнав Карлеса Пуйоля. Теперь Месси отстаёт только от Андреса Иньесты (122) и Хави (151).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Первая встреча завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.