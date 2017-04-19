А. Ерёменко хочет работать с африканскими игроками и отправлять их на просмотры

Экс-полузащитник «Сатурна», «Рубина» и сборной Финляндии Алексей Еремёнко, который возобновил карьеру в клубе «Спартак» (Хельсинки) из четвёртого финского дивизиона, рассказал о планах на ближайшее будущее.
«Я решил возобновить карьеру, чтобы поддерживать здоровье и физическую форму. У нас есть маленький проект: хотим приглашать в Финляндию ребят из Африки, тренировать их, а потом отправлять на просмотры в разные клубы по Европе. Как появилась такая идея? Просто есть много знакомых бывших футболистов из Африки», – сказал Ерёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.