В «Бешикташе» назвали скандальным решение УЕФА об условной дисквалификации

Пресс-атташе «Бешикташа» Метин Албайрак прокомментировал решение УЕФА наказать его клуб и «Лион» условным отстранением от еврокубков на один сезон в связи с беспорядками болельщиков. Оба клуба будут также вынуждены заплатить штраф в размере € 100 тыс.
«Мне нечего сказать по поводу этого скандального решения. Это решение показывает, насколько предвзято ведёт себя УЕФА, когда наказывает нас по аналогии с «Лионом» за инциденты, за которые мы не могли нести ответственность. Нести ответственность за беспорядки должна полиция Лиона, а не «Бешикташ», — цитирует Албайрака L`Equipe.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал верным решение УЕФА.