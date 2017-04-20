Пике: никогда не видел, чтобы «Камп Ноу» так реагировал на неудачу «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Херард Пике поблагодарил болельщиков после того, как каталонский клуб сыграл вничью с «Ювентусом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.
«Спасибо болельщикам. Я никогда не видел, чтобы „Камп Ноу“ так хорошо реагировал на неудачу „Барселоны“. Чувствую гордость и непередаваемые эмоции», — написал Пике на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В первом матче победил «Ювентус» — 3:0. Итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «Барселона» завершила выступления в турнире.