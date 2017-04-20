Ройс: даже при 0:2 интрига в паре «Монако» — «Боруссия» Д продолжала жить

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Мы плохо вошли в игру, проигрывали единоборства и не могли накрыть соперника прессингом. Как итог — матч начался с 0:2. Несмотря на такое начало, интрига продолжала жить, потому что мы создали достаточно, чтобы забить три гола. Второй тайм мы начали лучше, но из-за проблем с реализацией не смогли спастись», — цитирует Ройса пресс-служба УЕФА.
В первой встрече «Монако» победил со счётом 3:2. Таким образом, «Монако» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Боруссия» своё участие в турнире завершила.