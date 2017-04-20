Фердинанд: Игуаин опасен только в штрафной площади и больше нигде

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» и отметил низкую продуктивность форварда туринцев Гонсало Игуаина. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0. В первом матче победил «Ювентус» — 3:0.
«Да, «Ювентус» заслужил место в полуфинале. Сегодня на первом месте была защита. Туринцы продемонстрировали свой опыт, упорство и желание защищаться. Они наслаждались этим, проведя всю игру с высочайшей уверенностью. Кьеллини для меня — это звезда, он и Бонуччи сегодня были великолепны.
Игуаин опасен только в штрафной площади и больше нигде. В штрафной он хорош, но и только», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.