Тухель: дортмундская «Боруссия» была недостаточно хороша

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал поражение команды от «Монако» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы хорошо начали матч, провели пару опасных атак, пользуясь свободным пространством, но затем пропустили гол из-за невезения. Этот пропущенный мяч пошатнул веру в наши силы. Затем мы совершали слишком много позиционных ошибок и ошибок в передачах. Во втором тайме попытались собраться, но так и не смогли выполнить задачу. Прежде мы отлично смотрелись, играя по схеме с тремя защитниками, но сегодня команда была недостаточно хороша», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.