Энрике: снимаю шляпу перед «Ювентусом». У него есть всё, чтобы выиграть ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал домашнюю ничью с «Ювентусом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.
«Это футбол. Мы планировали играть в высоком темпе и наносить большое количество ударов в створ ворот соперника, но нам не хватило остроты в завершающей стадии атак. Это была хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Я снимаю шляпу перед «Ювентусом». Может ли он выйти в финал? У туринцев великолепный тренер, отличные игроки. У них есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но не стоит забывать, что в турнире остались и другие команды в похожей ситуации», — цитирует Энрике Mediaset Premium.