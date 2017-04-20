Фалькао: выход «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов — важный успех для Франции

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. Монегаски обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала турнира с общим счётом 6:3.
«Очень рады, что смогли выйти в полуфинал. Это очень важно для французских клубов и для Франции в целом. Счастливы, что проделали очень хорошую работу. Мы с самого начала оказывали мощное давление на соперника, вышли вперёд, и быстрый гол нам сильно помог», — приводит слова Фалькао L'Equipe со ссылкой на телеканал beIN Sports.