Пике: «Ювентус» заслужил выход в полуфинал, по сумме двух матчей они были лучше

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил силу соперников после того, как каталонский клуб сыграл вничью с «Ювентусом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.
«Трудно было отыграться с 0:3. Несколько моментов у нас было, но реализовать их не вышло. По мере того, как время шло, вероятность достижения цели снижалась. «Юве» очень хорошо умеет защищаться, и сегодня они доказали это. Соперник играл в своём стиле и делал это очень хорошо.
По сумме двух матчей «Ювентус» сыграл лучше нас и заслужил выход в полуфинал. Я желаю им всего наилучшего в будущем и думаю, что они способны выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне», — цитирует Пике Football Italia.