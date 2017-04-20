Жермен: полуфинал ЛЧ – это волшебный момент для молодого и амбициозного «Монако»

Нападающий «Монако» Валер Жермен прокомментировал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выход в следующий раунд турнира. В этой встрече французский форвард стал автором третьего гола своей команды.
«Монако» заслужил пройти «Боруссию» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Это волшебный момент для нашей молодой и амбициозной команды», — приводит слова Жермена пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Лиги чемпионов «Монако» в результате жеребьёвки могут достаться в соперники «Реал», «Ювентус» или «Атлетико».