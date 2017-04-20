Бакайоко: осознаю, чего добился «Монако», только через несколько дней

Полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. Монегаски обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала турнира с общим счётом 6:3.
«Мы владели преимуществом и полностью заслужили победу. Знаем, насколько может быть опасна «Боруссия», но рады, что смогли обыграть её дважды. «Монако» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, и это большое достижение для клуба и молодых футболистов команды, включая меня. Это выдающийся успех, и мы его отпразднуем. Пока не могу до конца осознать произошедшее — на это уйдёт несколько дней. В полуфинале в любом случае будет сильный соперник, и у меня нет никаких предпочтений», — приводит слова Бакайоко L'Equipe со ссылкой на телеканал beIN Sports.