Васильев: этот «Монако» останется в истории Лиги чемпионов навсегда

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. Монегаски обыграли дортмундскую «Боруссию» в 1/4 финала турнира с общим счётом 6:3.
«Эта команда останется в истории Лиги чемпионов навсегда. Мы стали первым клубом из третьего квалификационного раунда, дошедшим до полуфинала ЛЧ. Испытываю гордость, я очень рад. Эта команда не знает, что такое предел. Мы продолжаем двигаться вперёд и будем бороться как в ЛЧ, так и в Лиге 1. Да, придется играть на фоне усталости, но у нас замечательный тренер», — цитирует Васильева пресс-служба «Монако».