«Барселона» — «Ювентус» — 0:0. Видеообзор матча

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» не смогла одолеть «Ювентус». Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0. Каталонцы упустили несколько хороших моментов в последние 20 минут встречи, так и не сумев пробить Джанлуиджи Буффона.
В первом матче победил «Ювентус» — 3:0. Итальянский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, «Барселона» завершила выступления в турнире.
Видео лучших моментов матча «Барселона» — «Ювентус» можно посмотреть на официальном сайте каталонского клуба.