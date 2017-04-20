«Монако» — «Боруссия» Д — 3:1. Видеообзор матча

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао и Валер Жермен. В составе дортмундцев отличился Марко Ройс.
В первой встрече «Монако» также праздновал победу (3:2). Таким образом, французская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а «Боруссия» завершила свой путь на турнире.
Видео всех голов матча «Монако» — «Боруссия» Д можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.