Серхи Роберто: гол «Барселоны» вселил бы в игроков «Ювентуса» страх

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:0). В первой встрече туринцы победили со счётом 3:0.
«У „Барселоны“ были моменты, но нам не удавалось загнать мяч в сетку. Если бы мы забили, игроки „Ювентуса“ почувствовали бы страх. Тяжело отыграть три гола, тем более не забив ни разу на выезде. „Барселона“ очень хорошо выглядела на групповом этапе. Затем был провал в Париже, за которым последовало успешное выступление в ответном матче. „Ювентус“ вновь поставил нас в тяжёлое положение, и мы знали, как сложно будет исправлять ситуацию. Теперь надо сосредоточиться на чемпионате Испании и финале Кубка страны», — приводит слова Серхи Роберто Mundo Deportivo.