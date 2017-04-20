«Милан» назначил экс-скаута «Интера» на должность спортивного директора

«Милан» объявил о назначении Массимо Мирабелли на должность технического и спортивного директора, сообщает официальный сайт клуба. Последним местом работы 47-летнего специалиста был «Интер», где Мирабелли трудился на должности главного скаута.
Напомним, на прошлой неделе новым владельцем клуба стал китайский консорциум, который возглавляет Ли Йонхонг. Как стало известно, что Ли станет президентом клуба, а Марко Фассоне – исполнительным директором.
Ранее сообщалось, что Фассоне провёл встречу с главным тренером «Милана» Винченцо Монтеллой.
После 32 туров «Милан» занимает 6-е место в серии A, отставая от зоны еврокубков на 2 очка.