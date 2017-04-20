Дани Алвес рассказал, как утешал Неймара после матча «Барселона» — «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринцы пробились в следующий раунд турнира благодаря победе в первой встрече со счётом 3:0.
«Это был трудный матч, но я рад за нашу команду и своих партнёров. Да, этой ночью я испытал некоторое разочарование, потому что с „Камп Ноу“ у меня связано много хороших воспоминаний. Странное ощущение — видеть своих друзей в плохом настроении, но это часть нашей профессии», — приводит слова Алвеса Football Italia.
После матча защитник «Ювентуса» утешал своего соотечественика из «Барселоны» Неймара, который расплакался прямо на футбольном поле.
«Я сказал ему, что это футбол, каков он есть. Также я сказал, что не хотел сильно огорчать „Барселону“, потому что мы многое прошли вместе. Но в таких ситуациях приходится оставлять чувства в стороне. Каждый из нас защищал цвета своей команды. Неймар не должен грустить. Это просто поражение, после которого он должен двигаться дальше», — добавил Алвес.
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