Суарес: «Барселона» никогда не прекратит сражаться!

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал домашнюю ничью с «Ювентусом» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой встрече, которая прошла в Турине, «Старая синьора» отпраздновала победу со счётом 3:0. Таким образом, именно итальянский клуб пробился в полуфинал турнира.
«Это трудный момент, но мы должны продолжать работать. Спасибо болельщикам за полную поддержку. Мы никогда не прекратим сражаться!» — написал Суарес в «Твиттере».
Помимо «Ювентуса», в полуфинал ЛЧ вышли мадридские «Реал» и «Атлетико», а также французский «Монако».
В чемпионате Испании «Барселона» занимает второе место, отставая от лидирующего «Реала» на три очка и проведя при этом на матч больше.