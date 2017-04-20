Бразильская модель стала интернет-знаменитостью после матча любительских команд

Бразильянка Денис Буэно, отработавшая помощником главного арбитра в матче между любительскими клубами «Десире» и «Спортинг», стала интернет-знаменитостью.
Нестандартный для судьи футбольного матча внешний вид девушки — отсутствие нижнего белья и мокрая футболка — привлёк внимание не только болельщиков, но и игроков.
Буэно выложила несколько фотографий с игры на своей странице в «Инстаграме». За несколько дней число подписчиков на странице Буэно выросло до 57 тыс.
Фото с матча можно посмотреть на странице Буэно в «Инстаграме».