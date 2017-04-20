Энрике: счастлив, что мог работать в «Барселоне», претендующей на победу всегда

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике очень рад, что имел возможность работать во главе каталонской команды. Он признался в этом после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Испанский гранд сыграл вничью со счётом 0:0, вследствие чего выбыл из турнира.
«У нас есть возможность побороться за титул чемпиона Испании. Счастлив, что мог работать в «Барселоне», претендующей на победу везде и всегда. Мы будем бороться до конца», — цитирует Луиса Энрике AS.
Луис Энрике покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Он возглавил «Барселону» перед сезоном-2014/15. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (сезон-2014/15, 2015/16), Кубок страны (сезон-2014/15, 2015/16), Лигу чемпионов (сезон-2014/15), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015).
По итогам 32 туров Примеры «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мадридскому «Реалу» 3 очка, причём у «сливочных» игра в запасе.