Подарок для Бартры и ликующий Фалькао. Фото с матча «Монако» — «Боруссия»

19 апреля в Фонвьей на стадионе «Луи II» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Монако» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао и Валер Жермен. В составе дортмундцев отличился Марко Рейс. В первой встрече «Монако» победил со счётом 3:2.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Монако» — «Боруссия» Дортмунд, подготовленные специальным корреспондентом.