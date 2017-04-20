«Хоффенхайм» откажется от дорогостоящих покупок, если будет играть в ЛЧ

Руководство и тренерский штаб «Хоффенхайма» не намерены делать дорогостоящие приобретения по окончании текущего сезона, если команда завоюет право на выступление в Лиге чемпионов. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман.
«Мы не будем покупать суперзвёзд с суперзарплатами. Нам достаточно и нашего состава», — приводит слова Нагельсмана интернет-портал Goal.
После 29 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» набрал 54 очка и обосновался на 3-м месте в турнирной таблице. Занимающим 1-е и 2-е места «Баварии» и «РБ Лейпциг» подопечные Нагельсмана уступают 15 и 7 очков соответственно.