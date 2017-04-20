Джеррард и Каррагер сыграют за «Ливерпуль» в товарищеском матче

Четверо бывших футболистов «Ливерпуля», в том числе Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман, сыграют в товарищеском матче красных против австралийской команды ФК «Сидней».
Игра состоится 3 мая и будет приурочена к празднованию 125-летнего юбилея ФК «Сидней». Матч пройдёт в одноимённом городе на стадионе ANZ Stadium.
ФК «Сидней» — действующий победитель австралийской А-лиги. Под руководством бывшего футболиста сборной ФРГ Пьера Литтбарски команда выиграла Лигу чемпионов Океании в 2005 году.