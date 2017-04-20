Коке: для «Атлетико» не имеет значения, кто будет соперником в полуфинале ЛЧ

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке отметил, что ему и его партнёрам по команде всё равно, с кем придётся играть в полуфинале Лиги чемпионов. Соперником подопечных Диего Симеоне может стать «Реал», «Ювентус» или «Монако».
«Для «Атлетико» не имеет значения, кто будет соперником в полуфинале. Если нам придётся играть с «Реалом», то попытаемся сыграть как можно лучше. Как это происходит всегда в матчах с ними. У нас есть опыт участия в двух финалах турнира, и мы постараемся быть внимательными к деталям, которые позволят нам выиграть последнюю игру, если мы станем её участниками», — цитирует Коке Marca.