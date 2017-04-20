Воукс: «Бёрнли» сделает из своего домашнего стадиона крепость в матче с «МЮ»

Нападающий «Бёрнли» Сэм Воукс поделился ожиданиями от матча, в котором его команда примет у себя дома на стадионе «Терф Мур» «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура АПЛ.
«Мы с самого начала сезона хотели сделать наш стадион крепостью, и, думаю, у нас получилось. Мы чрезвычайно уверены в своих силах на «Терф Мур». Мы знаем, что делать, и организуем сопротивление „МЮ“. У нас получилось отобрать у них очки в первом круге, и я не вижу причин, почему бы не сделать этого вновь», — приводит слова Воукса
«Бёрнли» набрал 32 из 36 очков в этом сезоне АПЛ на своём домашнем стадионе.
Матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 апреля, начало — в 16:15 мск.