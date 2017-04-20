Диего Лопес предпочитает остаться в «Эспаньоле», чем возвращаться в «Милан»

Голкипер «Эспаньола» Диего Лопес отметил, что ему хотелось бы остаться в каталонском клубе. Трансферный лист Лопеса принадлежит «Милану», а цвета «Эспаньола» он защищает на правах аренды.
«В прошлом году у меня была возможность перейти в «Челси». Не знаю, что произойдёт в нынешнем сезоне. Я хочу остаться в «Эспаньоле», и дай бог, чтобы так и случилось. Мы все теперь зависим от «Милана», поскольку этот клуб владеет правами на меня. Там в данный момент происходят перемены. В любом случае я не забиваю себе голову мыслями о своём будущем и полностью сконцентрирован на игре», — приводит слова Лопеса Marca.