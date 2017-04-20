Хави прогнозирует победу «Барселоны» над «Реалом» со счётом 2:1

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-гранатовых с мадридским «Реалом» в 33-м туре чемпионата Испании. Хави считает, что эта игра станет определяющей в итоговом распределении мест в Примере.
«Это «класико» станет, несомненно, решающим фактором для определения чемпиона. Команды сделают всё, чтобы победить. Думаю, что в таких матчах результат во многом определяется отдельными игроками. В «Барселоне» это Суарес и Месси, если принять во внимание отсутствие Неймара. В «Реале» я бы отметил Роналду, Бензема и Бэйла. Как представитель «Барселоны», я, например, прогнозирую счёт 2:1 в пользу моей команды. Надеюсь и желаю победы «Барселоны», — цитирует Хави Marca.
По итогам 32 туров Примеры «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка, причём у «сливочных» игра в запасе. С «Реалом» подопечные Луиса Энрике встретятся 23 апреля на выезде.