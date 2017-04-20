Моуринью: «МЮ» не собирается играть на 0:0 c «Андерлехтом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах его команды на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится на «Олд Траффорд».
«Прежде всего, если мы не пропустим, то пройдём — и это важно держать в уме. В то же время „Андерлехт“ понимает, что если не забьёт, то вылетит. Так что посмотрим. Мы играем дома, и, хотя в АПЛ у нас не лучшие результаты на „Олд Траффорд“, в Лиге Европы мы выиграли все домашние матчи. Собираемся ли мы играть на 0:0? Нет», — приводит слова Моуринью The Sport Review.
Ответный четвертьфинальный поединок между «МЮ» и «Андерлехтом» состоится сегодня, 20 апреля, начало — в 22:05 мск. Результат первого матча — 1:1.