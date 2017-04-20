Абидаль: Росель – единственный, кто ответственен за мой уход из «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль отметил, что ему очень хотелось продолжить выступление за команду, однако летом 2013 года он был вынужден покинуть каталонский клуб, в чём француз винит экс-президента сине-гранатовых Сандро Роселя.
«Я много плакал на пресс-конференции в день, когда было объявлено, что «Барселона» не продлевает контракт со мной. Прежнее руководство клуба не сделало ничего, чтобы я остался. Футбол и «Барселона» были всей моей жизнью. Росель – единственный, кто ответственен за мой уход из «Барселоны». О причинах этого нужно спросить у него, и мне хотелось бы получить ответ от него. Он живёт в Катаре», — цитирует Абидаля L'Equipe.
В марте 2011 года у Абидаля была диагностирована опухоль в печени. Он смог вернуться на поле после лечения, однако у него случился рецидив, и в 2012 году Абидаль подвергся операции по трансплантации печени. Тогдашнее руководство «Барселоны» решило не продлевать контракт игрока, так как не было уверено, что он будет полезен команде.