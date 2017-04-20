Бернарду Силва: выход «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов – это фантастика

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал выход монегасков в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей французы прошли дортмундскую «Боруссию» (6:3).
«Выход «Монако» в полуфинал – это фантастика. У «Монако» было небольшое преимущество, но было важно выйти на поле без страха. Для многих это первое подобное достижение, но теперь все мысли о чемпионате и матче с «Лионом». Все знают, что главная задача – победа в чемпионате Франции», — цитирует Силву L’Equipe.
Жеребьёвка полуфинальных матчей состоится 21 апреля. Полуфиналы будут сыграны 2-3 мая, а ответные 9-10 мая. Финал Лиги чемпионов запланирован на 3 июня в Кардиффе.
Видео всех голов матча «Монако» — «Боруссия» Д можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.