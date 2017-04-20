Лаллана близок к возвращению на поле

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана сообщил, что близок к тому, чтобы вернуться на поле. 28-летний футболист травмировал бедро во время матча Англии с Литвой (2:0) в квалификации чемпионата мира 2018 года. По этой причине хавбек пропустил уже почти месяц.
«Время активизироваться», — написал Лаллана в «Инстаграме».
В текущем сезоне полузащитник красных провёл в чемпионате Англии 27 матчей, в которых забил семь мячей и сделал семь передач. Ближайший матч «Ливерпуль» в АПЛ проведёт 23 апреля, когда дома примет «Кристал Пэлас».