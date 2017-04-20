Шмельцер: «Боруссия» Д хотела сделать ставку на быстрый гол, но пропустила сама

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер прокомментировал поражение от «Монако» (1:3) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
«Наших усилий оказалось недостаточно, Лига чемпионов для «Боруссии» закончилась. Мы решили сделать ставку на быстрый гол, а вместо этого пропустили сами. Но даже при счёте (0:2) ещё ничего не было решено. Для многих из нас это был первый сезон в Лиге чемпионов, мы просто должны продолжать работать и оставаться последовательными», — цитирует Шмельцера пресс-служба «Боруссии».
Видео всех голов матча «Монако» — «Боруссия» Д можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.