«Урал» готовит фан-зону в центре Екатеринбурга для просмотра финала Кубка России

«Урал» реализовал все билеты на чартерный рейс в Сочи на финальный матч Кубка России с «Локомотивом», а также готовит фан-зону для болельщиков в Екатеринбурге, которые не смогут присутствовать на игре. Встреча состоится 2 мая на стадионе «Фишт».
«17 апреля мы объявили о старте приёма заявок на чартер ФК «Урал» по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург, который отвезёт 155 болельщиков нашего клуба на финальный матч Кубка России по футболу. В этот же день мы получили 111 заявок, а за два дня их накопилось 214.
К сожалению, наш клуб не имеет финансовой возможности составить второй и третий борты, потому как для того, чтобы цена на одного пассажира составляла 12 000 рублей, клубу вновь придётся покрыть почти половину его стоимости.
А для тех, кто не сможет увидеть финальный матч на стадионе «Фишт», футбольный клуб «Урал» готовит фан-зону в центре Екатеринбурга, где все желающие на большом экране смогут увидеть исторический для нашей команды матч", — говорится на официальном сайте уральского клуба.