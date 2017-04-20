Киселёв: заложенное административное здание скоро отойдёт к «Томи»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв прокомментировал информацию, что одно из административных зданий «Томи» выставлено на торги из-за задолженности владельца. Аукцион должен пройти до 27 апреля. Возможность погасить долг и сохранить здание остаётся у «Томи» вплоть до начала торгов.
«Административное здание как было заложено, так и есть. Но в ближайшее время мы получим деньги и решим этот вопрос. Мы закроем этот долг, и здание отойдёт к нам. Зря журналисты выложили информацию по этому зданию, это лишнее», — сказал Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.