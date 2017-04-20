Ромеро надеется стать основным вратарём «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро признался, что по-прежнему надеется стать первым номером команды. В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за манкунианцев в чемпионате Англии всего один матч — на выезде с «Сандерлендом», в котором оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее в СМИ сообщалось, что есть вероятность, при которой основной голкипер «МЮ» Давид де Хеа покинет команду. К нему проявляет интерес мадридский «Реал».
«Всегда есть надежда стать первым номером, и ты упорно работаешь каждую неделю ради этого. Я пришёл сюда ради большого испытания. Когда у тебя есть возможность перейти в такой гранд, как „Манчестер Юнайтед“, даже если сначала ты в запасе, то должен держаться за это место обеими руками.
Я стараюсь работать на каждой тренировке, показывая тренеру, что готов к роли первого номера. Я всем показываю, что если во мне нуждаются, то я в отличной форме и на меня можно рассчитывать", — цитирует Ромеро Daily Mail.