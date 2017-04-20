Агент Тевеса не исключает его возвращения в Аргентину

Возвращение бывшего нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, защищающего ныне цвета китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», в Аргентину не исключается. Об этом сообщил агент футболиста Адриан Руокко.
«Посмотрим, какие желания будут у Тевеса и захочет ли он вернуться в Аргентину. Нужно дать ему время, чтобы определиться в этом вопросе. Всё имеет свою вероятность, и всё возможно. В будущем может произойти тысяча вещей, и в данный момент что-то утверждать было бы слишком рискованно», — приводит слова Руокко Ole.
Ранее сообщалось, что Тевес испытывает дискомфорт в Китае, несмотря на статус самого высокооплачиваемого игрока мира с окладом € 720 тыс. в неделю.