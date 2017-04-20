Хаджи: Тотти демонстрирует молодёжи, что значит любить футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Георге Хаджи считает, что 40-летний нападающий «Ромы» Франческо Тотти является примером для подражания. Румынский специалист, тренирующий ныне «Вииторул», отметил, что Тотти демонстрирует молодёжи, что значит любить футбол.
«Тотти — необыкновенный, фантастический футболист. Он демонстрирует молодым людям, что значит любить футбол. Тотти является примером в футбольном обществе, где много упрямых игроков.
Тотти должен всегда находиться рядом с футболом. Сегодня он главный герой на поле, а завтра должен учить других, как стать героями. Если Тотти уже не может играть, он должен учить других, как нужно играть. Если Франческо решит стать директором после окончания карьеры, в Риме однажды может появиться новый Тотти», — сказал Хаджи в эфире Tele Radio Stereo.