Болельщики «Арсенала» получат бесплатные билеты на выездной матч с «Краснодаром»

Специалист по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов рассказал, как поклонники тульского клуба попадут на выездную игру с «Краснодаром». Матч состоится 23 апреля.
«На выездной матч 24-го тура с «Краснодаром» наши болельщики получат бесплатные билеты. Когда «быки» приезжали в Тулу, мы также сделали для их болельщиков бесплатные билеты. У нас отличные отношения с «Краснодаром», и мы планируем, что это сотрудничество продолжится и в будущем», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.