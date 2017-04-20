Болельщики «Реала» хотят получить «Атлетико» в соперники в финале ЛЧ

Испанская газета AS провела опрос среди болельщиков мадридского «Реала» с целью выяснить, в каком раунде Лиги чемпионов они хотели бы встретиться с «Атлетико». Обе столичные команды завоевали право на участие в полуфинале турнира.
Согласно итогам опроса большинство респондентов предпочитают играть с командой Диего Симеоне в финале Лиги чемпионов. За это высказались 66,42% респондентов.
Всего в опросе приняли участие 35 000 человек.
«Реал» уже дважды побеждал «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Сначала это произошло в сезоне-2013/14 (1:1, 4:1 в дополнительное время). Затем «Реал» победил одного из свои самых принципиальных соперников в финале турнира сезона-2015/16 (1:1, 5:3 по пенальти).
Участниками полуфиналов Лиги чемпионов также стали «Ювентус» и «Монако».