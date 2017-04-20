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Тренировку «Рубина» перенесли в тренажёрный зал из-за снегопада

20 апреля 2017, четверг. 12:34. Футбол

Сегодняшнюю тренировку «Рубина» перенесли в тренажёрный зал из-за погодных условий. Как сообщили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, 20 апреля в Казани выпало много снега и была настоящая пурга. Поэтому тренерский штаб принял решение перенести тренировку в тренажёрный зал.

Подопечные Хави Грасии готовятся к матчу 24-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». Встреча состоится 23 апреля. Начало – 14:30 мск.

После 23 туров «Рубин» занимает в РФПЛ 11-е место, а «Крылья Советов» расположились на 13-й позиции.

Тренировку «Рубина» перенесли в тренажёрный зал из-за снегопада

Тренировку «Рубина» перенесли в тренажёрный зал из-за снегопада

Фото: Championat.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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