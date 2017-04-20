30 апреля в Краснодаре на улице Байбакова состоится открытие нового футбольного манежа академии ФК «Краснодар». В современном спортивном комплексе смогут заниматься ребята в возрасте от 6 до 11 лет. Это сооружение станет 19-м футбольным манежем, построенным в Краснодарском крае. Юные «горожане» смогут тренироваться в нём в любое время года.
Отметим, что на 30 мая планируется открытие 20-го футбольного манежа, который будет расположен на улице Покрышкина, — говорится на официальном сайте «Краснодара».
Также начато строительство ещё одного спортивного комплекса в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Сооружение откроет свои двери для начинающих спортсменов в середине августа этого года.
Благодаря новым манежам ещё около 2500 мальчишек получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях!
30 апреля академия «Краснодара» откроет новый манеж