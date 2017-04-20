Жена Анчелотти: матч между «Реалом» и «Баварией» войдёт в историю футбола

Марианн Баррена, супруга главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, не осталась в стороне от последних событий, вызвавших большой резонанс. Немецкий гранд в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» потерпел поражение со счётом 2:4 и распрощался с турниром. Однако в «Баварии» считают, что произошло это во многом из-за некачественного судейства венгерского арбитра Виктора Кошшои.
«Я скажу правду, как уже все единодушно признают это. Судейство в этом матче было несчастьем. Этого не должно больше происходить, если принять во внимание игру такого уровня. Настало время использования системы видеопомощника арбитра. Матч между «Реалом» и «Баварией» войдёт в историю футбола как пример того, что такого больше не должно повториться», — написала Баррена на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
На 84-й минуте второй игры Кошшои удалил с поля полузащитника Артуро Видаля, после того как показал ему вторую жёлтую карточку. В немецком клубе уверены, что Видаль фола не совершал, а также что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.