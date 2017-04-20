Шустер: «Реал» — фаворит в матче с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Барселоной» (23 апреля). Немецкий специалист считает, что у «Королевского клуба» больше шансов на победу.
«Это матч, в котором хотят принять участие все игроки. «Барселона» в неважном психологическом состоянии после неудачи в Лиге чемпионов, однако это у них пройдёт, когда они выйдут на поле. Если проиграет «Реал», то всё ещё будет зависеть от собственных результатов. «Барселона» же при поражении распрощается с титулом чемпиона. Отсутствие дисквалифицированного Неймара – большая потеря для «Барселоны». «Реал» — фаворит в матче с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу»», — цитирует Шустера Marca.
По итогам 32 туров Примеры «Барселона» с 72 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Реалу» 3 очка, причём у «сливочных» игра в запасе.