«Мордовия Арена» будет оформлена в ярко солнечный цвет

Саранский стадион чемпионата мира 2018 года будет оформлен в ярком солнечном цвете, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика стадиона ФГУП «Спорт-Ин».
Колористическое решение фасада «Мордовии Арены» утвердил глава Республики Мордовия Владимир Волков. Оболочка мордовского стадиона, приподнятая над уровнем стилобата для создания эффекта лёгкости и парения, выполняется из полупрозрачных навесных перфорированных металлических панелей ярких цветов.
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